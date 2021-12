«Pràcticament en dues setmanes hem tingut el doble d’ingressos. Si continuem a aquest ritme, arribarem a 2.500 per Reis, que és la capacitat màxima. A dia d’avui [ahir per al lector] tenim 340 persones a la UCI. La capacitat màxima és de 600 i queden tres mesos d’hivern». És el resum que feia ahir la doctora Anna Puigdellívol de la situació a Catalunya. La manresana és metgessa de família i professora a la Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa. Davant d’aquest panorama, no només definia com a «comprensibles» les mesures anunciades dilluns per la Generalitat sinó que feia una crida a sumar-hi la responsabilitat de cadascú per evitar el col·lapse de la sanitat.

Puigdellívol, experta en anatomia, va donar el toc d’alerta al costat de Mireia Torralba, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa; Carme Valiente, directora dels estudis d’Infermeria, i Xavier Ortas, director dels estudis de Podologia.

Quant les noves mesures i a si seran suficients, per a Valiente tot dependrà de «si la gent se les creu i ho fem bé. El que està clar és que hi ha un problema a nivell del sistema de salut. Venim d’un any llarg treballant al màxim, el sistema està estressat i no ens podem permetre tenir aquestes dades», ni les que vaticinen les prediccions matemàtiques, que «diuen que cap a finals de gener tindrem els pics més alts». Suma a tot l’esmentat la manca de professionals i fa referència a un decret que diu que traurà properament el Departament de Salut «per tornar a contractar estudiants dels últims cursos com a auxiliar sanitari per donar suport a la campanya de vacunació».

Consells

Pel que fa al tema de la ventilació, Puigdellívol cita el grup aireamos.org, que «promou l’ús de mesuradors de CO2 en tots tipus d’ambients i recomana que els nivells no superin les 700 parts per milió. Algun altre estudi parla de les 1.100. Estan preocupats perquè en molts transports tancats on van a fer mesuraments espontanis, se’n troben de fins a 2.000, que vol dir que estem respirant aire que ja han respirat altres persones i pot contenir covid. És per això que si un no té cap més remei que estar en aquests llocs tancats, és important que l’ajustament de la mascareta sigui el màxim i en moments que hi ha tanta incidència de la pandèmia, utilitzar la FPP2, que té un major grau de protecció, seria ideal», especifica. Hi afegeix que, pel que fa «als 200.000 refredats setmanals que tindrem igualment, si cada persona que ha de baixar per l’ascensor o l’escala per anar-se a visitar per saber si és o no positiu, fa el trajecte amb la mascareta, estarà fent tot el possible per protegir els altres».

Com si hi hagués un positiu

I els milers de tests d’antígens (TA) que es faran aquests dies? Són útils? La metgessa remet a les dades. «Quan la càrrega és alta, hi ha un 90-95% de correlació entre una PCR positiva, un TA i un cultiu. El que queda menys clar és què passa si la càrrega és una mica més baixa, i el que queda encara menys clar és si la mostra no és perfecta. Per experiències molt properes puc assegurar que, en mostres correctament preses, persones amb simptomatologia lleu però persistent van ser negatives de TA i positives de PCR. El problema del TA és que no ens dona una seguretat al cent per cent. Per això és tan important que en les trobades familiars «tots actuem com si hi pogués haver un positiu no detectat». La recomanació: ventilació constant i que circuli. «Vol dir que les famílies hauran de menjar molt abrigats? És possible», fa notar.

Valiente apel·la a la responsabilitat de cadascú. «Sobretot perquè ningú no vol tornar a una situació de confinament total», remarca Torralba. Ortas defensa que, al costat de la crida a l’autoresponsablitat , «s’han de donar unes pautes de salut comunitària perquè la gent pot ser responsable però ha de tenir informació».