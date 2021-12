Al darrer Ple de l’any, Fem Manresa ha presentat una proposició, juntament amb l’associació de veïns i veïnes del Xup, perquè l’Ajuntament es comprometi a la reobertura del dispensari del barri. El dispensari del Xup, una reivindicació històrica que es va assolir el 1989, està tancat des del 19 de març de 2020 arran de la pandèmia (en principi de forma temporal).

A l’inici de la seva posada en marxa el dispensari obria cada dia, però amb el temps es van anar disminuint els horaris fins arribar a obrir només un dia a la setmana durant dues hores i mitja, situació en la que es trobava al moment del seu tancament ara ja fa més d’un any i mig.

El setembre de 2020, la Comissió per la Gent Gran de l'Associació de Veïns del Xup ja va emetre un comunicat reivindicant la reobertura del dispensari com a servei bàsic i essencial pel veïnat, sobretot per al de més edat. En aquest comunicat, la Comissió considerava que “s'ha de contractar més personal qualificat per a l'atenció i cura de la gent gran”.

La moció demana que l’Ajuntament es comprometi a fer les gestions necessàries amb la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l’Institut Català de Salut per garantir la reobertura del dispensari del barri del Xup, almenys, les mateixes hores que ho feia abans del tancament. Al mateix temps, demana que des dels serveis tècnics de l’Ajuntament es revisin les condicions del local actual i es realitzi la inversió necessària per garantir la reobertura del centre mèdic, sigui en la mateixa ubicació o en qualsevol altre local del propi barri.

Suport al català i a Pau Juvillà

A part d’aquesta moció, la candidatura municipalista també ha presentat tres mocions més, dues d’elles juntament amb l’equip de Govern. Es tracta d’una moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana, i una altra de suport al diputat Pau Juvillà davant la sentència condemnatòria del TSJC per defensar el dret a la llibertat d’expressió.

L’altra proposició del Ple la presenten conjuntament tots els grups municipals excepte Ciudadanos, a petició de la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran, per demanar una millora de serveis per a les persones grans.