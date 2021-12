A partir del pròxim dimarts 4 de gener els joves que aquest 2022 facin 17 o 18 anys i que estiguin empadronats a Manresa podran sol·licitar la nova TJove-18, un títol propi de l’Ajuntament de Manresa que permet viatjar de manera gratuïta en bus.

Actualment, els joves de fins a 16 anys ja podien utilitzar el transport públic de manera gratuïta amb la T-16, un títol integrat de l’ATM que es pot utilitzar a Manresa. Amb el nou títol TJove-18, l’Ajuntament permet allargar la gratuïtat fins a la majoria d’edat, amb l’objectiu de promoure l’ús del transport públic.

La sol·licitud es podrà fer mitjançant la web municipal o bé presencialment a l’Espai Jove Joan Amades (carrer de Sant Blai 14), on donaran suport per fer el tràmit on-line. També es podrà tramitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la plaça Major, demanant cita prèvia. La targeta es rebrà al domicili on s’estigui empadronat. La sol·licitud té un cost de sis euros.

L’Ajuntament va anunciar la posada en marxa de la TJove-18 a finals de setembre. Com a promoció, es va enviar el títol a tots els joves de la ciutat nascuts l’any 2003 i 2004 (els que feien 17 i 18 anys aquest 2021), que serà vàlid fins al 31 de març de 2022.

Targeta bonificada 2022

D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa informa que els usuaris que aquest any 2021 ja disposin de la TBonificada domiciliada rebran a casa seva la nova per al 2022 a principis d’any (cal recordar que les targetes del 2021 mantenen la seva validesa fins al 28 de febrer de 2022). L’import de la taxa serà domiciliat al seu compte a partir del 5 de gener de 2022.

En cas que s’hagi rebut al domicili i no es vulgui disposar de la TBonificada, caldrà retornar-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) per sol·licitar la devolució de l’import de la taxa. Els usuaris que enguany la vulguin sol·licitar o no la tinguin domiciliada s’han de dirigir a l’OAC.

Es congelen els preus

Per segon any consecutiu, l’ATM i també l’Ajuntament de Manresa han decidit no modificar els preus de les tarifes, contribuint així a fer front a l'impacte negatiu que la pandèmia té per a moltes persones i famílies. Els títols comprats en aquest darrer any tindran validesa fins al 31 de desembre de 2022, tant els títols integrats com els propis de Bus Manresa T-10 i T-mes.

Modificació d’horaris per Nadal

L’Ajuntament també comunica que els propers divendres dies 24 (Nit de Nadal) i 31 de desembre (Nit de Cap d’Any) les línies del Bus Manresa (transport públic urbà de viatgers) finalitzaran els serveis abans de l’horari habitual. Podeu consultar els horaris en aquest enllaç.

