Les persones que van amb transport públic i han d’utilitzar l’estació d’autobusos de Manresa faran bé si, a partir de les 6 de la tarda, entre els estris que porten a la bossa hi inclouen una llanterna o, en el seu defecte, si es preocupen per saber com s’activa la del mòbil. Entrar al recinte on hi ha l’estació d’autobusos quan s’ha fet de nit és com ficar-se en una gola de llop. Les fotografies que il·lustren aquesta pàgina valen més que mil paraules.

Alguns usuaris ja s’han queixat d’aquest fet perquè consideren que és inadmissible que l’estació manresana estigui tan fosca. Aquest fet s’afegeix a la denúncia que va fer aquest diari pel que fa al manteniment de les instal·lacions, on hi havia un forat al mig de la calçada que van trigar set mesos a reparar i que representava un perill per als conductors. No és l’únic punt de la calçada en mal estat. N’hi ha més. A banda, també en destacava la brutícia acumulada als marges i el poc manteniment de la vegetació.

Es tracta d’unes instal·lacions de la Generalitat que té en concessió Transports Castellà SA des del 1998, amb una durada de 50 anys. Quant al tema del manteniment, tant la Generalitat com l’Ajuntament de Manresa es van passar la pilota sobre de qui era la responsabilitat.

Una escala que és un perill

El problema ara que es fa fosc més d’hora és la manca d’il·luminació que caracteritza tot el recinte. Si es va a buscar l’estació des del carrer de Sant Antoni Maria Claret s’ha de fer per una escala on, si bé hi ha instal·lat un focus, no funciona i és totalment fosca, la qual cosa representa un perill, sobretot per a les persones d’edat avançada. Per a més inri, la barana que hi ha a banda i banda per poder-se agafar no arriba fins al darrer graó per la part de baix, amb la qual cosa ja hi ha qui ha tingut algun ensurt en forma de caiguda.

Superada l’escala amb penes i treballs, s’arriba a l’aparcament de cotxes, on tampoc no hi ha il·luminació, llevat de la que arriba del gimnàs Dir Gimbe i de la que hi ha al capdamunt de la xemeneia, que envolta una bastida perquè hi fan obres de manteniment. Per moure’s entre els cotxes aparcats cal anar amb molt d’ull perquè sempre està molt ple i la manca d’il·luminació fa que els vianants estiguin especialment exposats.

Finalment, s’arriba a l’estació pròpiament dita, on la situació no millora. Ni a les andanes ni a la resta d’espais no hi ha cap il·luminació que permeti als usuaris caminar amb tranquil·litat. Per endevinar els números de les andanes hi ha treballs. Encara sort que un panell lluminós va informant de les sortides dels busos.

Davant per davant de l’estació d’autobusos hi ha la dels Ferrocarrils que, a diferència de la d’autobusos, sí que està il·luminada. Arribant a la d’autobusos per la carretera de Santpedor i pel carrer de la Maternitat d’Elna o el de la Indústria, la situació és la mateixa que per les escales: foscor.