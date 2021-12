La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa ha posat en marxa un servei d’assessorament adreçat a famílies amb problemes amb els subministraments energètics en l'època de l’any en la qual pateixen més les conseqüències del fred a les llars, amb el conseqüent augment de la despesa familiar. Tot plegat en un moment en què l’augment del preu de la llum sembla no tenir aturador. La iniciativa també ve motivada per l'augment del número de persones ateses per serveis socials a Manresa.

Amb aquest servei es vol informar les famílies amb problemes per fer-se càrrec de les despeses de llum, aigua i gas de manera que puguin tramitar tota la documentació i gestionar l’informe de pobresa energètica i d'exclusió residencial (informe 24/2015) per garantir que ningú no es quedi sense aquests serveis bàsics. L’atenció, que ja funciona, es fa de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h, al local de l’entitat (Font dels Capellans, bloc 13) i va a càrrec de col·laboradors de l’entitat que tenen experiència com a membres del col·lectiu d’afectats de pobresa energètica.