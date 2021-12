El govern municipal de Manresa ha estimar parcialment les al·legacions presentades per l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) contra l’aprovació provisional de l’establiment d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles per a aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

El que s’ha tingut en consideració és modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per afegir com a causa justificada de desocupació dels immobles el fet que l’habitatge disposi d’una llicència d’obres vigent.

Aquest supòsit s’afegeix als ja establerts. Són causes justificades de desocupació de l’habitatge el trasllat per raons laborals; el canvi de domicili per una situació de dependència; el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, o que l’habitatge es destini a una activitat econòmica legalment registrada i així s’acrediti.