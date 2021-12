Manresa apareix en la relació d’ajuts Next Generation concedits per millorar la sostenibilitat de les destinacions turístiques. Segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, els fons seran per a la renaturalització del riu Cardener, un Pla Integral d’Accessibilitat, la instal·lació d’una xarxa de sensors de soroll i la creació d’una zona d’autocaravanes. En el comunicat no constava la quantitat concedida a l’Ajuntament de Manresa.

El govern municipal d’ERC i JxM ha explicat que l’Ajuntament està «content, però a l’expectativa», perquè desconeix l’import atorgat a Manresa i els detalls de la concessió. L’aposta per la renaturalització del riu Cardener al seu pas per Manresa està vinculada al Pla Estratègic del Cardener, un document que concreta les actuacions necessàries per conservar i augmentar la biodiversitat del riu, la seva connectivitat biològica i també amb la ciutat, l’ús públic de la ribera i, alhora, per donar a conèixer els valors patrimonials i naturals del seu entorn. El pla fixa les actuacions fins al 2030, repartides en tres mandats. Pel que fa a la zona d’autocaravanes afegiria diversificació a l’oferta per pernoctar a la ciutat tenint en compta que hi ha persones que fan el camí Ignasià a peu amb suport de la família que els va seguint amb l’autocaravana.