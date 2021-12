Canvis al grup d'ERC de cara al 2022: La manresana Núria Picas deixarà de ser diputada del grup al Parlament, tal com ha anunciat la formació en un comunicat aquest dijous. Esquerra explica que Picas ha decidit deixar l'acta "per motius personals i professionals" i reprendre la seva activitat vinculada a la muntanya, després de dos anys com a diputada a la cambra.

La corredora s'ha acomiadat avui mateix de la resta del grup, així com del president del Govern, Pere Aragonès, després que el ple aprovés els pressupostos de l'executiu per l'any que ve. La substituirà Jose Rodríguez, que ja va formar part del grup parlamentari republicà en l'anterior legislatura, i agafarà l'acta per incorporar-se al grup previsiblement al gener.