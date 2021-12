L'Ajuntament de Manresa disposarà el 2022 d'un pressupost de 100.951.622 euros, amb un increment respecte el 2021 de 4.829.614 euros, xifra que representa un 5,02%. És el segon més elevat, després dels 101,6 milions del 2008 i s'ha aprovat amb el vot en bloc en contra de l'oposició.

El pressupost permetrà a l'equip de govern d'ERC i JxM fer front a l’augment previst del 2% en el salari del personal de l’Ajuntament. Hi haurà 3 milions d'euros per finançar el nou contracte de neteja i recollida de residus, 1 milió per als nous busos 100% elèctrics i 700.000 euros per als actes centrals de celebració del projecte Manresa 2022.

En el capítol d’inversions, la proposta se situa en 11,2 milions d’euros, la segona quantitat més alta des del 2010 però significativament per sota dels 14,3 milions de l’any 2021. El descens és degut a la baixada de transferències d’altres administracions per aquest concepte, però es preveu recuperar fons amb l’arribada dels Next Generation.

Les principals partides d’inversions serviran per pagar els interessos de la sentència de les Saleses (1,5 milions) i obres rellevants com l’avinguda dels Països Catalans (1,3 milions) i el Museu del Barroc de Catalunya (1 milió). Hi haurà 500.000 euros per adquirir i rehabilitar habitatge, així com el milió que, com els darrers anys, s’invertirà en el pla de millora de l’espai públic (voreres, valçades i parcs infantils). També hi ha previstos 360.000 euros per al projecte d’ampliació del Nou Congost, 280.000 euros per la redacció del projecte de Fàbrica Nova, que s’acaba d’adquirir, i 177.000 euros per al polígon del Pont Nou.