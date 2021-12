Manresa es prepara per a una nova edició del Campi qui Jugui. Totes les activitats previstes a l’exterior de l’Anònima es mantenen, així com els espectacles musicals, que passen a tenir un aforament del 70%. A dins la nau, se suspenen activitats que generaven interacció, com l’espai específic d’infants de 0 a 3 anys, la realitat virtual o el joc del Kapla, fet que permetrà obtenir més espai per als actes que sí que es podran dur a terme.

El Campi qui Jugui –que tal com es va anunciar fa uns dies se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener a l’Anònima– adaptarà totes les seves activitats a la nova situació de pandèmia. Així, es podran mantenir totes les activitats previstes a l’exterior, a fora el pati, com la mostra de cultura popular, els cars de pedals, la pista americana, el ping-pong, el laberint, els dos inflables i la tirolina. També es manté l’scape room, previst per als dies 2, 3 i 4 de gener. Tots els assistents hauran de portar la mascareta posada tant a l’interior com a l’exterior i es controlarà en tot moment la distància social.

Més distància

La readaptació a la nova situació es notarà sobretot amb les activitats que estaven previstes a dins la nau. No es muntarà l’espai específic destinat a infants de 0 a 3 anys i s’ha anul·lat la realitat virtual, el conta contes i el joc del Kapla, fet que permetrà obtenir més espai per a les activitats que sí que es podran dur a terme, com els tallers, que guanyaran espai amb més taules i més distància. A més a més, s’estan preparant bosses amb materials perquè tots els nens i nenes que no es vulguin o no es puguin quedar puguin fer els tallers a casa.

Pel que fa al Campi Jove (una de les novetats d’enguany) es manté el taller de DJ (amb un màxim 30 persones, asseguts ), el taller de lettering i el taller de basket beat, dins el projecte de Bots pel Canvi de Manresa 2022.

Els espectacles musicals es podran realitzar tal com estaven previstos, tot i que el seu aforament passarà a ser del 70%, tal com marca la nova normativa.