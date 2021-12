La comunitat de Sant Edigi tornà un any mes a fer actes solidaris durant el dia de Nadal a Manresa. Respectant sempre les mesures contra la covid, aquest 25 de desembre ancians, refugiats, infants vulnerables i llurs famílies, seran visitats a casa seva pels voluntaris de Sant Egidi que els faran arribar aliments nadalencs, un regal personalitzat i amistat.

Es duran a terme moltes iniciatives simultàniament, que arribaran a un total de 2.500 persones a Catalunya i 240.000 a tot el món (on es reparteix menjar per emportar, regals i paquets d'aliments) per enviar un fort missatge d'esperança davant d'una pandèmia que segueix provocant grans dificultats no només per a la salut sinó també a nivell econòmic i social.

A Manresa, a part de les visites a les cases, es duran a terme trobades en grups reduïts de refugiats, ancians i persones en situació de vulnerabilitat a la seu de la comunitat i a l'església de les Caputxines durant el matí i migdia del dia de Nadal.