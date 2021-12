«Tests d’antígens esgotats». És el missatge que més repetit en els cartells a les portes de moltes de les farmàcies de Manresa on trobar el material per fer-se la prova d’autodiagnòstic és cada cop més complicat i estan convertint aquest producte en un dels més buscats per aquestes festes. Segons van poder constatar ahir Regió7, en almenys 10 farmàcies de la ciutat havien esgotat ja els tests que tenien o, si en tenien, aquests ja estaven reservats.

A la farmàcia Planas, del carrer Guimerà de Manresa, expliquen que «ens han arribat testos cada dia». Tot i això, detallaven que «no arriben tots els que demanem» i que l’alta demanda fa que només tinguin testos per a qui els han reservat prèviament. Olga Trujillo, de la farmàcia Trujillo, situada a les Bases de Manresa, explicava aquest dimecres que els havien anat arribant tots els testos que demanaven, però que un cop els arriben «s’esgoten de seguida». En el seu cas puntualitzava que no fan llistes d’espera, i que els van venent a mesura que els hi demanen fins que s’esgoten.

A la farmàcia Oltra, de la carretera de Santpedor de Manresa, amb el cartell que ja no hi havia tests, Miquel Àngel Oltra, definia de «bogeria» la venda de proves d’aquests darrers dies. Ahir, explicava que el dimecres els havien arribat els últims i que estaven pendent de poder-ne tenir d’altres laboratoris en els propers dies. Oltra comparava la situació amb la que «hi va haver en el seu dia amb les mascaretes».

Teresa Alier, de la farmàcia Alier del carrer dels Infants del Manresa, també assegurava que «la situació recorda a la de l’inici de la pandèmia, amb les mascaretes, els guants i el gel hidroalcohòlic». El dimecres, explicava, que els van arribar testos però a la tarda ja els tenien tots esgotats amb la incògnita de quan arribarien els següents.

Un cas diferent és el de la farmàcia Bonsfills, al carrer Balmes de Manresa, on ahir explicaven que «fa quatre dies que no tenim» testos d’antígens i no tenien cap certesa de quan els arribaran el propers. Explicaven que compten amb dues llistes d’espera, una per Nadal i una altra per cap d’any, per donar prioritat als qui els necessiten abans. Tot i això, va concretar que ja han alertat als clients que no tenen la certesa que acabaran tenint els testos. A la farmàcia Calduch de Sant Fruitós de Bages, Melodi Colchero, explicava que aquesta setmana han tingut alguns ajornaments en l’arribada de material. També explicava que fann llista d’espera i que malgrat, que aconsegueixen «netejar-la» però que ràpidament, donat a l’alta demanda, tornen a fer-ne.