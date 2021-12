L’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa va utilitzar la seva majoria absoluta, en el ple d’ahir, per aprovar el pressupost de 101 milions d’euros per al 2022. Però ho va fer sense el suport de cap regidor de l’oposició.

Els regidors del PSC, Fem Manresa i Ciutadans van marcar distàncies amb el document econòmic que presenta el volum més important d’ingressos i despesa des del 2008, quan va ser de 101,6 milions d’euros.

Cristina Cruz, que va intervenir com a presidenta adjunta del grup municipal d’Esquerra, va voler deixar clar ahir que, en realitat, el govern el considera «el pressupost més elevat i amb més recursos» de la història municipal, perquè supera en diners per a serveis el del 2008 i, a més, el d’aquell any incorporava una previsió de 12 milions d’euros per a la urbanització del polígon industrial del Pont Nou que no es va acabar executant. També va dir que, pel seu contingut, el del 2022 era «el pressupost més ecològic de la història». Va advertir que es tractarà d’un document «viu» perquè han de jugar un paper important ajuts europeus Next Generation, que encara no s’havien pogut integrar.

Per a Felip González (PSC), l’equip de govern no posa en valor la major aportació de diners provinents de l’Estat. Va dir que caldria reconèixer que «es passa de l’Espanya ens roba a l’Espanya suma» mentre que Jordi Trapé (Fem) va lamentar que no s’hagin après les lliçons de la pandèmia i que «no es posi tota la carn a la graella per no deixar ningú enrere». Andrés Rojo (Cs) va criticar el govern pel que consideren que és «la utilització ideològica i no estratègica dels diners públics».

El regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, va defensar que «apostar per la Fàbrica Nova i pel Pont Nou» beneficia tota la ciutadania.