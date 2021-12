L’activitat als laboratoris de Manresa on fan testos d’antígens i proves PCR, ahir era frenètica. Antoni Nogueras, propietari de Laboratoris Nogueras, explicava que ja tenien esgotades les cites prèvies fins a mitjan de la setmana que ve, amb una demanda que en els darrers dies ha augmentat «molt». Part de la situació, assegura que ve perquè a les farmàcies costa molt trobar-hi els testos. Tot i això, destacava que cada cop hi ha una proporció més important de persones que demana una PCR enfront dels testos d’antígens que també es fan als laboratoris. tot i aquesta alta demanda i els problemes per trobar material, assegurava que ells podran fer anàlisi, almenys, fins a Reis, ja que van comprar el material amb antelació.

Al laboratori Badal, Imma Craviotto assegurava que ahir van viure un dia «rècord» i hi havia cues importants fora del centre. En el seu cas, no donen cita prèvia per fer les proves però tal i com passa a Nogueras, «cada cop més gent es decanta per les PCR». Ho atribueix al fet que són més fiables i la gent vol tranquil·litat per reunir-se amb les famílies. Tot i això, també explicava que en fan alguns per persones que volen viatjar.