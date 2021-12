La Universitat Politècnica de Catalunya ha iniciat el projecte AQUAeSTEAM, impulsat des de la UPC Manresa, amb la col·laboració del Parc de la Sèquia, per incentivar vocacions científiques plantejant reptes tecnològics.

Segons s’explica des de la universitat manresana, els reptes -als quals es pot accedir mitjançant una pàgina web- han de ser treballats en equip de manera interdisciplinària, amb l’aigua com a denominador comú.

En la primera fase de llançament, més de 70 educadors han mostrat interès en participar-hi, des d’unes 50 poblacions diferents d’arreu de Catalunya, des de Figueres a Sant Carles de la Ràpita.

El projecte es vehicula a través d’una pàgina web de subscripció gratuïta aquaesteam.upc.edu, que ja és activa i operativa, en la qual s’aniran publicant reptes en forma de vídeo.

Els educadors i col·laboradors podran escollir quin repte es plantegen, des de quin enfocament i a partir d’aquí se’ls facilitarà recursos i eines per a poder treballar-ho a les aules. Així es creen sinergies entre diferents centres educatius i es poden realitzar activitats conjuntes, aprofitant les noves tecnologies. Aquestes activitats de les escoles culminaran amb el programa «Temps d’Aigua», que des de fa uns anys és una aposta referent amb la Xarxa de Biblioteques i Museus.

Per exemple, es planteja un repte on esportistes del Club Natació Manresa expliquen la importància de la qualitat de l’aigua a la piscina per practicar el seu esport. En un altre vídeo les sommeliers Sílvia Colell i Pilar Garcia, de l’equip de la DO Pla de Bages, plantegen un tast ben diferent del que estan acostumades.