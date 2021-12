Cop de timó per fer possible la futura nova residència pública de Manresa

Cop de timó per arribar a aconseguir que Manresa tingui més places públiques geriàtriques en un equipament nou de trinca al barri manresà del Xup.

Si fins ara el model proposat era que l’Ajuntament posava a licitació una residència de 90 places –30 de les quals privades i 60 concertades amb la Generalitat– ara l’Ajuntament renuncia a la titularitat i a licitar-la a empreses mercantils i s’opta per un model en el qual és la Generalitat qui construeix i gestiona l’equipament.

El projecte inicial no ha reeixit perquè, segons ha explicat l’equip de govern d’ERC i Junts, «l’única via de concertar places el 2019» era l’acord ja esmentat en el qual l’Ajuntament posava a licitació la construcció de la residència amb una part de places privades. «Però la licitació no es va fer perquè amb la covid es van parar les concertacions fins que hi hagués una nova planificació territorial».

Aquesta va ser la quarantena a la qual es referia l’alcalde Marc Aloy el mes d’agost passat en una entrevista publicada a Regió7 i que va aixecar les protestes tant de la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran com del teixit associatiu del barri del Xup i altres entitats socials.

Després de repensar el projecte, el govern municipal considera «que és mes viable el model que planteja la plataforma. I contribuir-hi com a Ajuntament es pot fer cedint el terreny per descomptat, cedint l’avantprojecte que es va fer al seu dia i, si cal, posant-hi una part del finançament».

Per rubricar aquest acord, en el ple de dijous es va aprovar una moció redactada conjuntament amb la plataforma de gent gran en la qual acorden sol·licitar a la Generalitat la construcció de la residència amb el 100% de places públiques en un terreny municipal al Xup, que va ser aprovada per unanimitat.

Per part de la plataforma va intervenir Mercè Soldevila i pel barri del Xup Adel El Kart, que van reclamar l’equipament, van recordar que ja va tard i que el tema sigui tractat com el que és: una prioritat de ciutat.

Govern i oposició van manifestar que es posaven al costat de les entitats en la reivindicació a la Generalitat de la nova residència.

El que diuen les entitats, i l’Ajuntament hi està d’acord, es que el model ha de ser 100% públic i qui concerta les places és la Generalitat.

Cal recordar que l’Ajuntament no pot oferir places públiques. La competència és de la Generalitat. En el model anterior l’Ajuntament hauria tingut la titularitat de l’edifici, però no de les places.

La moció aprovada també demana que es concertin un mínim de 35 places de residència, com més aviat millor, a la ciutat de Manresa. I que en la programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada es tingui en compte el municipi de Manresa com a unitat d’anàlisi separada de la del Bages.

Això és necessari perquè hi ha més places geriàtriques a la resta de la comarca que a Manresa, i quan es calculen els recursos necessaris seguint la mitjana comarcal, Manresa surt perjudicada.