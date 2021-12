Un dels col·lectius més afectats arran de la pandèmia de la covid-19 ha estat el de la gent gran. El març del 2019, com tot, es van tancar els casals i esplais d’avis. Després d’un any i mig, han pogut reobrir les portes, però en alguns casos amb la meitat d’assistents que abans de l’esclat de la crisi sanitària.

Les principals causes de la reducció dels usuaris són que la por al contagi encara persisteix, oimés aquests darrers dies. També es nota la pèrdua de l’hàbit d’anar a l’esplai a causa de la clausura perllongada de les activitats, i les defuncions que hi ha hagut, siguin o no atribuïdes al virus, en un període en què no s’han pogut rebre noves incorporacions.

El Casal de Gent Gran del carrer de Circumval·lació de Manresa va reobrir el mes de setembre passat i el responsable, Isard Font, assegura que la pandèmia s’ha interposat amb la gran tasca dels esplais de gent gran: l’intercanvi social. «Quan va arribar el confinament, vam intentar fer activitats de manera virtual, però de seguida vam detectar que hi havia molta gent que no les podia seguir perquè, o bé no tenia els mitjans necessaris o per manca de coneixements informàtics». Afegeix preocupat que «hi ha moltes de les persones que venen al casal que no tenen família o que viuen soles i, a part de la d’aquí, no mantenen cap mena de relació. Per tant, ens trobem amb una realitat colpidora, ja que si el casal tanca, pateixen un aïllament important».

Durant uns mesos molt durs, la gent gran encara activa ha estat fora de la circulació social per la por pròpia i aliena al contagi. Se’ls van acabar els balls dels diumenges, els viatges amb l’Imserso i totes les activitats per poder-se relacionar.

Els casals de gent gran han estat els darrers equipaments a tornar a obrir presencialment. Josep Maria Soler, president en funcions del Casal d’Avis de Santpedor, que va reobrir l’octubre passat, fa notar que «en aquesta pandèmia hem estat els més afectats i també els més descuidats. Ens ho han prohibit tot i hem estat els últims a tornar al que s’assembla a la normalitat, però això no ha fet cap bé». Tanmateix, agraeix que hagin pogut recuperar les activitats perquè «tota la junta hi ha posat molt esforç i il·lusió, malgrat que no hi hagi la mateixa quantitat de gent». És conscient que si les dades epidemiològiques de la covid-19 segueixen empitjorant, «tornarem a ser els primers a abaixar persianes i els últims a apujar-les».

Al casal santpedorenc, les dones s’hi troben a la tarda. «Quan ens van tancar la llar d’avis, les meves companyes i jo, que hi veníem cada dia, vam caure una mica malaltes», comenta Anna Sala. Al seu costat, les seves amigues li donen la raó amb el cap. «No hi faltàvem cap tarda, hi fem festes, celebrem els sants de l’una i de l’altra, juguem i ens hi sentim com a casa. Ho hem trobat molt a faltar», assegura.

Com elles, moltes persones grans es van trobar en la mateixa situació. Si bé és cert que durant els mesos de confinament pur i dur sortir no era un opció per a ningú, aquest sector de la població ha estat sotmès a una protecció especial a causa de la seva vulnerabilitat.

El casal d’avis de Navarcles també va reobrir l’octubre amb totes les mesures de prevenció necessàries. El president, Pedro José Bolaños, comenta que al principi de l’obertura hi anava molt poca gent. «Molts han traspassat, alguns han perdut la parella, n’hi ha que encara tenen por. De mica en mica es va recuperant el volum d’assistents, però no ens enganyem... trobem a faltar moltes persones. Aquells que venien cada dia i que ja no hi són. El casal em fa nostàlgia i a vegades tristesa», admet emocionat.

La tresorera del casal d’avis de Navarcles, Matilde Marín, explica que «la gent que continua venint tenia moltes ganes de la reobertura i ha estat insistint perquè fos així tot el darrer any». També afegeix que amb l’arribada del fred i amb les pensions «tan ridícules» que cobren moltes persones grans no poden pagar la calefacció, «així que aquí tenen un lloc on venir a escalfar-se i estar acompanyats. Els casals d’avis són necessaris».

Amb unes temperatures especialment baixes, en relació amb altres anys, i amb l’arribada de la nova variant sud-africana, l’òmicron, ha tornat el factor de la por. «La gent s’espanta davant del que diuen els mitjans de comunicació i deixen de venir». Marín, però, ho té clar: «Hem d’aprendre a conviure amb aquest virus, no podem desaprofitar els anys que ens queden de vida i hem de tirar endavant. Només esperem que no ens tornin a tancar el casal».

Els casals amb els quals ha parlat Regió7 coincideixen a dir que cal que es mantinguin oberts perquè, de la mateixa manera que el virus mata, també ho fa perdre el contacte social que dona vida a tantes persones. Reivindiquen que són essencials perquè «la gent gran és la que ha pujat el país i ara es mereixen una jubilació justa». En definitiva, volen fer entendre que la vulnerabilitat vinculada amb l’edat no és una incapacitat i, per tant, que la gent gran ha de poder mantenir tots els seus drets que, expressen, potser han quedat en un segon pla per la pandèmia.

«Gràcies al casal de gent gran no et trobes tan buit»

«La pandèmia va arribar temps després de la mort de la meva dona. Abans de saber l’existència de la covid-19, em passava els dies al casal d’avis i així pal·liava el meu desert. Amb l’arribada del confinament vaig estar molt sol. No vaig tenir contacte amb gairebé ningú, excepte les trucades de la meva única filla. Només mirava la televisió, però amb la reiteració de les notícies que hi havia sempre m’adormia».

Joan Llorenç, de 86 anys, viu a Manresa. Des de l’arribada de la pandèmia ha estat gairebé dos anys sense poder accedir al casal d’avis del carrer de Circumval·lació. El tancament forçat dels casals va contribuir a l’aïllament de les persones grans. El manresà explica que sempre ha estat una persona poc enraonadora, la qual cosa, en aquest cas, va anar a favor seu. «Quan van tancar l’empresa on treballava, em vaig dedicar a fer invents per vendre’ls a les empreses i això requeria estar sol i molta concentració, per tant, hi estic acostumat. Aquests darrers anys, quan no ha fet fred, m’he passat els dies passejant pel carrer, seient als bancs, observant la gent passar, parlant amb algun conegut, però soc molt fredolic i, amb l’arribada del fred, em vaig tornar a tancar a casa».

Finalment, després d’uns temps complicats, ha recuperat la seva vida gràcies a l’obertura del casal. «Cada dia em llevo, em vesteixo i esmorzo alguna cosa. A les 10 del matí ja soc al casal. Llegeixo el diari mentre em prenc un cafè. Després, surto a comprar si em fa falta alguna cosa. Torno a dinar al casal, perquè amb prou feines sé cuinar. Si toca el sol, surto una estona, però a les 4 de la tarda ja hi torno a ser i llegeixo un diari diferent. Cap al vespre marxo cap a casa i em faig alguna cosa senzilla per sopar. Quan acabo, me’n vaig a dormir, i l’endemà tornem a començar. Cada dia. De dilluns a diumenge», aclareix Llorenç.

Després d’un moment de reflexió, continua: «És una vida prou avorrida, però, si no, on aniria? Què hauria de fer?», es demana retòricament. «Aquí al casal soc feliç i m’hi sento com a casa. Oi que sí, Teresa?», pregunta a una companya que seu a prop d’on és ell i que també fulleja un diari.

Al casal també hi van dos companys que, segons explica, el fan sentir molt apreciat. «Tots tres havíem treballat junts a la fàbrica tèxtil quan érem molt joves. Ens porta bons records», diu tot melancòlic.

Llorenç s’agafa fort a l’esperança que no el tornin a deixar un altre cop sense casal. «No crec que tanquin perquè aquí vigilen molt i molt. Ventilen les sales, ens fan dur la mascareta en tot moment, ens fan posar gel, i ara també demanen el passaport covid».

No pot evitar parlar una mica de la seva difunta esposa. Explica que, després d’estar junts tants anys abans que ella traspassés, manté el costum d’imaginar-se converses amb ella. Somriu i comenta que ella el que li diria és que si fa les coses ben fetes, no ha de patir per contagiar-se. I així ho fa.

Llorenç agraeix la reobertura del casal, ja que, poc abans que obrís aquesta tardor, va perdre la seva filla per un cas d’esclerosi múltiple. «Soc un home fort i tranquil, però hi ha vegades que et trobes buit». Es queda en silenci, empassa saliva i afegeix, «però ara tinc la sort que el casal d’avis m’ho compensa una mica amb el seu caliu».

El casal de Sant Fruitós encara no ha reobert portes

El Casal d’Avis de Sant Fruitós de Bages és l’excepció perquè encara està tancat. La previsió inicial de l’Ajuntament era obrir aquest mes però, per prudència, es podria ajornar fins al gener.

La regidora d’Atenció a les Persones, Cristina Murcia, explica que «vam pensar que el tancament a causa del coronavirus havia de servir per a alguna cosa i el juny vam fer una incorporació de romanent per poder executar una reforma a l’interior per aconseguir tenir un espai més modern i actualitzat». Les obres també han servit per habilitar-hi una terrassa exterior, «que en aquest moment és més important que mai». El que no s’esperava l’Ajuntament és que hi hagués una demora amb la recepció dels materials i amb la mà d’obra.

Murcia explica que hi ha hagut una mica de controvèrsia amb el poble i que la gent gran del municipi està impacient per anar-hi i compten les hores perquè acabin les obres. D’altres agraeixen que s’hagi aprofitat el tancament per fer millores en un espai on passen tantes hores.

La regidora insisteix en la idea d’obrir tan aviat com sigui possible però sempre tenint en compte si és prudent per la situació de la pandèmia.