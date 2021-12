Amb una pancarta i la intervenció de la vicepresidenta de l’Associació de Veïns del Xup, Carla Samaniego, el barri va portar fins al ple de l’Ajuntament de Manresa la reivindicació de la reobertura del dispensari mèdic, que roman tancat des de l’inici de la pandèmia.

La reivindicació va ser possible gràcies a una moció presentada pel grup municipal de Fem Manresa, que va ser esmenada per l’equip de govern i que, finalment, a proposta del PSC, va acabar amb un redactat conjunt en el qual l’Ajuntament deixava clar que fa temps que treballa per la reobertura o bé per «repensar-lo per donar resposta a la demanda veïnal» quan la situació de pandèmia així ho permeti.

Samaniego va deixar clar que tancar el dispensari amb un paper enganxat a la porta no va estar bé, i va recordar les característiques específiques d’un barri allunyat del nucli urbà com el Xup amb un alt índex d’envelliment i en el qual resulten imprescindibles serveis que en un altre punt de la ciutat es poden considerar innecessaris.

Va fer èmfasi especial en la capacitat d’un equipament com aquest per detectar i actuar en situacions de solitud de la gent gran i per evitar desplaçaments que els resulten penosos. Finalment, només obria un dia la setmana durant dues hores i mitja.

El dispensari del Xup va ser una reivindicació històrica que es va assolir el 1989. La moció demana que l’Ajuntament es comprometi a fer les gestions necessàries amb la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l’Institut Català de Salut per garantir la reobertura almenys amb les mateixes condicions i, si pot ser, millors.