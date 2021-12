Una Cova com mai s’ha vist pel 2022

El 2022 és l’any en el qual se celebren els 500 anys de l’estada a Manresa d’Ignasi de Loiola i la seva conversió, un fet que va canviar la història de l’Església i la continua transformant. Així que el conjunt monumental de la Cova per dins i per fora ha estat el motiu escollit pel fotògraf manresà Joaquim Vert per realitzar fotografies del seu catàleg d’imatges impossibles, que capten panoràmiques en 180 graus a base d’enganxar amb cura imatges correlatives.

Una foto en la qual comparteixen espai la Cova i la basílica de la Seu és la que ha fet servir l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants en el calendari del qual se n’han repartit 2.300 exemplars. S’ha fet amb 3 fotos verticals enganxades i també es disposa de les imatges dels nous mosaics a sota. La segona mostra l’altar major del santuari amb 5 fotos verticals enganxades. La tercera imatge impossible mostra d’una tacada la coveta i l’avantcova amb 6 fotos verticals fusionades. El nou oratori situat als jardins de la Cova soterrat es diu Montserrat i l’ha retratat amb 3 fotos en horitzontal.