«Com cada any per Sant Esteve, assistim a la cita tradicional i avui ho vivim amb especial il·lusió perquè no les teníem totes amb el virus», comentava ahir Maite Cullerés, una de les assistents als Pastorets de la sala de teatre dels Carlins, organitzats a Manresa pel Casal Familiar Recreatiu des de fa més de cent anys. «Al llarg d’aquest temps, només s’han suspès durant el període de la Guerra Civil i esperem que així continuï», destacava el president de l’espai escènic, Josep Soler, que alhora posava en relleu la bona acollida de l’estrena amb 170 entrades venudes.

De la mateixa manera que a Manresa, en altres punts de la Catalunya Central la tradició s’ha adaptat a les noves restriccions, amb l’aforament al 70% en els actes culturals, i als protocols sanitaris per prevenir els contagis durant els assajos i les representacions. En aquest sentit, les entitats teatrals mostren capacitat d’adaptació amb versions reduïdes o trencadores que s’adeqüen al context pandèmic. És el cas dels Pastorets de l’Ametlla de Merola, que des de l’any passat ofereixen un concert teatralitzat. La funció d’ahir, però, es va haver de suspendre.

«Hem cancel·lat els Pastorets per prudència, ja que diversos participants han resultat ser contactes estrets de positius», explicava el president de l’Associació Cultural Esplai, Òscar Cabra. L’entitat tenia previstes dues funcions, la del 26 de desembre i la del 9 de gener, «però segurament les haurem de deixar per a més endavant». Des de l’any passat, els Pastorets d’aquesta població s’han reinventat amb un concert teatralitzat que combina la música d’orquestra de corda amb unes petites representacions. «Són uns Pastorets atípics. Tot i això, és cert que ens han permès descobrir la màgia de la música en directe», ressaltava.

I és que la pandèmia no ha esvaït les ganes d’introduir millores a l’espectacle per seguir captant el públic durant les festes de Nadal. «Enguany els espectadors podran percebre alguns canvis, com ara els efectes d’il·luminació, la renovació del vestuari o l’ús de micròfons sense fil, que facilitaran la projecció de la veu dels actors amb mascareta», detallava el director dels Pastorets de Calaf, Eloi Fonoll. «La il·lusió per mantenir la tradició és molt gran», continuava, «però també el temor per l’afectació del virus».

«En temps de pandèmia, totes les mesures són poques per prevenir contagis», remarcava Soler. Per aquest motiu, enguany els Pastorets dels Carlins no fan la mitja part habitual i els actors assagen per grups i es distribueixen en diferents camerinos. «L’objectiu és evitar les interaccions, i procurar mantenir l’essència dels nostres Pastorets. El que ens sap més greu és perdre una part de la interacció amb el públic», lamentava amb l’esperança de poder recuperar la normalitat de cara a l’any vinent.