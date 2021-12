Montserrat Biosca Serra, que va atendre 50 anys al supermercat Huguet Biosca del carrer Vilanova, ha mort als 94 anys. El funeral de la manresana, mare de l’exconseller Josep Huguet i àvia de l’actual regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, tindrà lloc aquest dimarts, a les 12 del migdia, a la basílica de la Seu.

El seu nét recordava avui que l’establiment al número 5 del carrer de Vilanova va ser el primer supermercat del Centre Històric. La seva àvia hi va entrar a treballar de joveneta per ajudar a una parenta. Aleshores, era una carnisseria i també venien comestibles. Quan es va casar, ella i el seu marit van convertir el negoci en un súper. Posteriorment, en van obrir un a Puigterrà de Dalt, on va anar a despatxar el seu avi. Ella es va quedar al del carrer de Vilanova fins que es va jubilar.

Biosca va ser molt activa durant molts anys fent de visitadora de malalts de la parròquia de la Seu i cantant a la Capella de Música de la Seu.