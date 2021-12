La 36a edició del Campi qui Jugui ha arrencat aquesta tarda amb gairebé totes les entrades disponibles per a avui exhaurides i respectant la limitació del 70% de l'aforament. És el segon any que el saló de la infància i la joventut de Manresa se celebra a l'Anònima buscant un espai prou ampli per garantir les distàncies, tenint en compte la situació de pandèmia. El fan possible l'Associació Campi qui Jugui, l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, que es cuida del muntatge, i vint monitors del CAE. Obre de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.

A les 4 de la tarda, cada dia hi ha un espectacle a dins de la nau del recinte. Avui ha estat el torn de la Companyia Sgratta amb la proposta El sol i la lluna, que ha fet riure a petits i grans. Seguidament, qui ho ha volgut ha pogut realitzar una activitat relacionada amb el muntatge en una de les taules que hi ha repartides en aquest espai, però la majoria han preferit endur-se el sobre amb el material cap a casa i sortir a fora a jugar. A les taules de dins també es poden fer tallers de postals i de xapes, entre d'altres.

A fora, just quan han sortit els espectadors que han assistit a la representació, ha començat l'actuació del grup de percussió Batrakes, que ha animat el públic que hi havia al pati de l'Anònima amb els seus ritmes. Entrant al recinte a mà dreta cada dia hi haurà l'actuació d'algun grup de cultura popular. També hi ha un photocall del Campi on els infants es poden fotografiar damunt d'un cagatió o d'un cabirol de fusta i posar-se una disfressa de follet del bosc. A mà esquerra és on hi ha els jocs: inflables, una pista americana, una tirolina que ha fet que algun infant es fes enrere quan ja estava a punt de llançar-se, jumping, ponts de mico per fer equilibris, uns karts que enguany són elèctrics... En general, tots han tingut requesta, especialment la pista americana.

Els canvis que ha obligat a fer la pandèmia

A causa de la pandèmia i de les noves restriccions s'han suspès les activitats per als més petits -de 0 a 3 anys- i les activitats de realitat virtual. Sí que es manté, el darrer dia del Campi, l'oferta de les mateixes activitats que es mantenen per als nens i joves de 12 a 16 anys, que inclouran una classe magistral amb un DJ i tallers de Lettering. Aquest dia, a les 7, hi haurà l’espectacle titulat Container, a càrrec de Cia Emilia Gargot.

El preu de les entrades, que són limitades, és de 3 euros per als infants de 3 a 16 anys. Més informació i venda en aquest web i a l’Oficina de Turisme de Manresa. S'han de comprar a l'avançada. Els diners recaptats amb les localitats venudes es donaran a tres entitats que treballen per millorar la vida dels infants que es troben en situacions complicades o de vulnerabilitat: Càritas, Creu Roja Manresa i Pallapupes.

Pel Campi qui Jugui d’enguany hi ha dos tipus d’entrades amb el mateix preu: la que permet l'entrada al recinte i a totes les activitats de joc. I la que també inclou l'espectacle, limitat a 150 persones cada tarda.