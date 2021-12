L’increment dels casos de covid ha portat dues de les associacions de veïns de Manresa que cada any organitzen activitats per rebre els Reis d’Orient a suspendre-les. Són l’associació de veïns de Mion-Puigberenguer i la del Poble Nou.

A la barriada Mion han explicat que, «malauradament, degut a l’augment de casos de covid, ens veiem obligats a cancel·lar el repartiment de regals a la quitxalla que fem cada any el dia 6 de gener a la plaça de la Democràcia, amb la presència dels tres Reis d’Orient». Per part seva, l’Associació de Veïns del Poble Nou ha anul·lat l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar al local social el dia 5 de gener, inclòs el recorregut previ per diversos carrers del barri. El president de l’entitat, Valentí Serra, explicava aquesta tarda que es fa per evitar contagis perquè «la gent s’acumula molt». Sí que mantenen la visita del Carter Reial. Ahir dilluns va estat al local social del carrer de Flor de Lis amb el de Mossèn Serapi Farré de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, on tornarà dijous i el dilluns 3 de gener a la mateixa hora i amb totes les mesures anticovid necessàries. Enguany, la barca i el trineu, les dues carrosses del barri, tampoc no participaran a la cavalcada general de Manresa.