El 31 de desembre, vigília de Cap d’Any, no hi haurà servei de recollida d’escombraries. L’Ajuntament prega a tota la ciutadania que aquest dia no tregui les escombraries. Sí que ho pot fer la resta de dies, inclosos els festius, de 7 de la tarda a 9 del vespre.

Recorda, també, la importància de deixar les bosses a l’interior dels contenidors i de fer recollida selectiva de vidre, envasos, paper-cartró i matèria orgànica, i que no està permès deixar mobles al carrer. Cal portar-los a la Deixalleria (polígon de Bufalvent, darrera la ITV) o bé, demanar que els recullin trucant el 010. Recorda als establiments amb servei de recollida porta a porta que el cartró es recull de dilluns a dissabte, i que els festius amb el comerç obert no hi ha servei.