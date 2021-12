Dins l’apartat de proposicions del darrer ple d el’Ajuntament de Manresa n’hi haviadues presentades conjuntament per ERC, JxM i Fem. La primera, de suport al model d’escola i a la llengua catalana, va ser aprovada amb els vots a favor dels grups proposants. PSC i C’s hi van votar en contra. Sobre aquest tema, el PSC va presentar una esmena a la proposició plantejada per ERC, JxM i Fem que va ser rebutjada en no obtenir cap altre suport.

I la segona va ser una proposició de suport al diputat Pau Juvillà Ballester davant la sentència condemnatòria del Tribunal Suprior de Justícia de Catalunya per defensar el dret a la llibertat d’expressió. Va obtenir els vots a favor d’ERC, JxM i Fem, mentre que PSC i C’s hi van votar en contra.