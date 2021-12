Creat l’any passat, el Consell per l’Acció i la Inclusió Social és un òrgan de participació i d’acció conjunta entre administració, entitats, institucions i ciutadania que treballen per construir una Manresa amb una major qualitat de vida per a totes les persones.

L’edifici de la FUB2 va acollir la sessió presidida per la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina, i que va tenir la participació de prop d’una trentena persones de més d’una quinzena d’entitats.