El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Manresa ha xifrat en 2,5 milions d’euros la subvenció que rebrà l’Ajuntament de Manresa dintre de la convocatòria de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació.

El portaveu del grup municipal, Felip González, va mostrar la satisfacció del PSC pel fet que el govern central hagi decidit atorgar ara 2,5 milions per a la renaturalització del riu Cardener, un Pla Integral d’Accessibilitat, la instal·lació d’una xarxa de sensors de soroll i la creació d’una zona d’autocaravanes.

Uns diners que s’afegeixen a l’ajut de 2,7 milions d’euros aprovat pel Consell de Ministres per al Camí Ignasià de Manresa que es destinarà a nou intervencions. Algunes són noves de trinca, com el mirador que es farà l’any vinent a la Torre Santa Caterina, i d’altres ja estan en marxa, com les obres a l’antic Col·legi de Sant Ignasi, o ja s’han acabat, com la rehabilitació del carrer del Balç.

El portaveu del PSC, en el darrer ple que va intervenir -abans de presentar la renúncia com a regidor perquè entri Anjo Valentí-, va explicar que a la subvenció de 2,7 milions ja coneguda calia afegir els ja esmentats 2,5 milions, que vol dir que a l’Ajuntament de Manresa en poc temps li han arribat de fons europeus Next Generation, mitjançant el govern central, 5,2 milions d’euros.

Les accions que es podran dur a terme amb la subvenció de 2,5 milions d’euros són la creació d’una zona condicionada per acollir autocaravanes al Congost, l’execució d’un pla integral d’accessibilitat, la instal·lació d’una xarxa de sensors de soroll, el desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència turística a Manresa, la creació d’una Progressive Web APP, audioguies i experiències , la renaturalització del riu Cardener a l’entorn del final del Camí Ignasià, regulació d’accessos als espais naturals i per a la millora de l’eficiència energètica.

Manresa apareix en la relació d’ajuts Next Generation concedits per millorar la sostenibilitat de les destinacions turístiques. Segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

L’aposta per la renaturalització del riu Cardener al seu pas per Manresa està vinculada al Pla Estratègic del Cardener, un document que concreta les actuacions necessàries per conservar i augmentar la biodiversitat del riu, la seva connectivitat biològica i també amb la ciutat, l’ús públic de la ribera i, alhora, per donar a conèixer els valors patrimonials i naturals del seu entorn. El pla fixa les actuacions fins al 2030, repartides en tres mandats.

Pel que fa a la zona d’autocaravanes afegiria diversificació a l’oferta per pernoctar a la ciutat tenint en compta que hi ha persones que fan el camí Ignasià a peu amb suport de la família que els va seguint amb l’autocaravana.