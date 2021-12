Han acabat els treballs de millora de la vegetació de ribera al marge esquerre del riu Cardener entre el Pont Nou i el pont del Congost, que han consistit en la retirada d’espècies com la canya i les acàcies, l’eliminació de les seves arrels i la plantació de plançons d’arbres i arbustos de ribera autòctons: salze blanc, freixe de fulla petita, sanguinyol, gatell, sarga, saulic, marfull , àlber, aranyoner i tamariu.

En total, s’han retirat 1.200 metres quadrats de canya i s’han eliminat una trentena de falses acàcies. També s’han plantat 305 arbres.

L’actuació ha comptat amb la col·laboració dels alumnes de l’escola Fedac Manresa, que dins del treball que estan realitzant sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), han volgut sumar-se a l’acció de millora del curs fluvial.

Deu grups d’aquesta escola (un total de tres-cents alumnes) van participar en la plantació d’arbres i arbustos de ribera i van assistir a una xerrada sobre la importància de la millora ecològica del riu, tant per l’ecosistema com per als habitants de la ciutat.

Ja la setmana abans, part d’aquests escolars havien assistit a un taller d’anellament científic per conèixer la biodiversitat de l’entorn i la importància de la seva conservació. Amb aquest tipus d’intervencions, es busca conscienciar els més joves sobre la importància de tenir cura del medi.