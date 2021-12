El Departament d’Educació ha comunicat que encara s’està treballant en els currículums de batxillerat i que, per tant, «a hores d’ara, no es possible concretar terminis» pel que fa a si l’institut Manresa Sis podrà engegar el nou batxillerat que ha elaborat i presentat al Departament de cara al curs vinent. Regió7 es va interessar per saber quan té previst comunicar al centre quan podrà començar a impartir el nou batxillerat. De moment, tot indica que no serà aquest mes com esperaven les famílies de l’institut.

Tal com va recollir aquest diari (vegeu edició del 17 de desembre passat), l’Associació de Famílies (AFA) de l’institut Manresa Sis va explicar que tenia el compromís del Departament d’Educació que els donaria «una resposta definitiva» pel que fa al nou batxillerat que vol oferir el centre «abans que no s’acabi aquest mes de desembre», de manera que, si era afirmativa, pogués començar «el proper setembre del 2022». Aquesta previsió, però, va canviar. Per aprovar el nou batxillerat, segons va explicar l’AFA, primer cal aprovar un decret del Govern de Madrid que el Departament d’Educació ha d’adaptar a Catalunya. Un decret que hauria arribat no fa massa a la Generalitat. L’AFA dels Manresa Sis va mostrar el seu enuig perquè aquests endarreriments podrien provocar que el centre no pogués oferir el batxillerat fins al curs 2023-2024.