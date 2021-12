La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, el “Chiringuito de Dios” del Raval, Menjador Social de la Fundació Barcelona Actúa i Parròquia de Santa Anna han pogut tastar aquest dimecres dolços de tota Catalunya. En el marc de la II edició del Concurs Millor Tortell Clàssic de Reis de Catalunya que s'ha celebrat a Barcelona, l'organització ha enviat algunes de les elaboracions dels participants a les diferents entitats.

Els més de 60 pastissers i forners que han participat han portat un tortell de Reis al concurs perquè el jurat faci les seves valoracions i un altre o altres per lliurar-los a les diferents fundacions. Sor Lucía Caram també ha pogut provar aquests dolços, ja que ha sigut la presidenta d'honor del concurs.

Cap guanyador de casa nostra

No hi ha cap guanyador entre les nostres comarques. El primer classificat ha sigut Júlio Solanes de Forn de pa i pastisseria la Tarraconense (Tarragona). En segon lloc, hi ha Gerard Gil de Forn Gil (Barcelona) i per últim, Oriol Carrió de Pastisseria Carrió (Barcelona).

El concurs ha estat organitzat per l'obra social Ernest Verdaguer de la plataforma Panàtics amb el suport de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Forners i el patrocini d'empreses del sector.