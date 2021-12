Al Palau Firal de Manresa, en un dia amb vacunació matí i tarda, com dilluns passat, es van punxar 1.879 dosis del vaccí de Moderna. Un dia com ahir, amb horari només de primera hora del matí fins al migdia (població adulta), es van preveure i es van posar unes 1.100 vacunes. A la tarda es va fer població infantil. Fins dilluns que ve, pràcticament no hi ha espais per trobar una hora de vacunació, però amb tot i això, la petició d’hores no és tan alta com abans de Nadal.

A Berga, en canvi, la situació és molt més relaxada i la demanda no arriba per cobrir la petició que s’està fent els darrers dies. «Costa més», explica Elisabet Descals, directora del Servei d’Atenció Primària de l’ICS al Bages, Moianès i Berguedà, que no s’acaba d’explicar el canvi que hi ha hagut en els darrers dies i que ha fet que tot i tenir uns nivells molt alts de transmissió, la demanda hagi baixat fins quedar per sota de la previsió. I per a dates properes, queden moltes hores per cobrir. Els nivells de vacunació no són més alts que en altres comarques. Tampoc ara en l’etapa de la tercera dosi.

Descals explica que «actualment, la situació de la pandèmia és dolenta a tot arreu, però en el cas del Berguedà, les dades ja ens indicaven una situació de molts casos setmanes abans que al Bages». En canvi, la previsió de vacunació, segons la demanda actual, és molt fluixa. Aquesta setmana, cada dia s’acabarà una mica per sota.

La preocupació principal en el cas de la capital del Berguedà, però, és per la setmana vinent, quan hi ha molt poques peticions a hores d’ara. El dimarts 4 de gener, ahir només hi havia 154 hores donades, quan hi ha una previsió de poder posar 400 vacunes, que seria la quantitat que permetria avançar al ritme previst en la vacunació de la tercera dosi. Però és que pel divendres, les peticions baixen fins a 46. El dia 7 es recuperen fins a 170.

Descals també adverteix que a Manresa també hi ha una relaxació en la demanda, sobretot a partir de la propera setmana. Pràcticament no hi han hores fins dimarts de la setmana que ve. Però per aquell dia, quan se’n podrien posar unes 1.100, ahir només n’hi havia 900 de concertades.

A Igualada, el ritme de vacunació també segueix el ritme previst, en una situació similar a la de Manresa. Ahir, per posar un exemple, es van vacunar 798 adults i 253 nens.

Vacunació el dia 1 i 2 de gener

Descals demana a la població que pot rebre la tercera dosi de la vacuna que es decideixi, perquè «està demostrat que els que porten la tercera dosi i s’infecten de la variant òmicron tenen menys efectes del covid».

A Manresa, el centre de Vacunació obrirà el dia 1 i el dia 2, dissabte i diumenge al matí. A Igualada, el dia 2, diumenge. A Berga no s’obre perquè es considera que amb la demanda actual no és necessari fer-ho.

La responsable del la Primària al Bages, Moianès i Berguedà també explica que a diferència de l’onada de fa un any, també molt important, ara els metges han de veure altres patologies de les vies respiratòries. Demana «comprensió» a la població, perquè els professionals sanitaris ara estan centrats en vacunar, visitar casos covid i no covid i fer els test d’antígens detecció ràpida. «És una situació que no volem i que supera també als mateixos metges i infermeres», indica Elisabet Descals.