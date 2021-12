La Comunitat de Sant Edigi es concentrarà el dia 1 de gener a Manresa per recordar totes les terres que al Nord i al Sud del món esperen la fi de la guerra i el terrorisme i demanar la pau. La cita a la capital bagenca és a les 18.00 a la Plana de l'Om.

La concentració s'emmarca en la 55a Jornada Mundial de la Pau per manifestar el suport al missatge del Papa Francesc "Diàleg entre generacions, educació i treball: eines per construir una pau duradora".

A un inici d'any encara marcat per la pandèmia, la manifestació "Pau arreu de la terra" es farà amb diferents testimonis i parlaments. Es recordaran amb rètols els noms de països i regions de un món on els conflictes i la violència generalitzada encara continuen, com a moltes zones d'Àfrica ara mateix, des del Sahel fins a Etiòpia fins al nord de Moçambic. Els que pateixen més són els pobres, que tenen dret a la pau a través del "diàleg, l'educació i el treball", com insisteix el Papa Francesc en el seu missatge.

Per això, el primer dia de l'any, Sant Edigi organitza -en funció de la normativa anti-Covid vigent als diferents països- iniciatives públiques i vetlles de pregària a centenars de ciutats de tots els continents.

A Barcelona s'han adherit a l'acte organitzacions com: Justícia i Pau, Càritas Diocesana de Barcelona, Delegació Apostolat Seglar de l'Arquebisbat de Barcelona, Fundació Migra Studium, Moviment Europeu AGAPE, Institut Emmanuel Mounier Catalunya, Centre d'Estudis per al desenvolupament humà i comunitari, Mans Unides Barcelona entre d'altres.