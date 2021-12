El CAP Bages de Manresa habilita un punt per fer tests d'antígens ràpids fora del centre mèdic, a la plaça de les Oques (carrer Carrasco i Formiguera) a partir del dia 1 de gener. La mesura, que s'ha pres amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, pretén descongestionar les instal·lacions d'aquest centre mèdic de referència, que el passat cap de setmana ja va doblar la seva activitat normal. Es van atendre 780 persones, quan normalment, en un dissabte i diumenge hi acudeixen unes 400. Va ser el major allau de visites que ha tingut el centre. Un 80% de l'activitat estava relacionada amb l'alta incidència de la covid a Manresa i a la comarca.

Els tests d’antígens ràpids es faran en el “Punt proves COVID-19”, una carpa que s'instal·la a la plaça de les Oques, molt a prop del CAP Bages. Un acord entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central permetrà centralitzar les proves TAR (Test d’Antigen Ràpid), de Manresa i del Bages en el nou “Punt proves COVID-19”.  El punt funcionarà de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre, i atendrà el pacient derivat pel seu equip d’atenció primària amb hora concertada.

L’augment,, els darrers dies, del nombre de proves de diagnòstic TAR (Test d’Antígens Ràpids) per controlar els contagis de la COVID-19 ha dut el Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà de l’ICS de la Catalunya Central a demanar la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa per instal·lar una carpa a la via pública que centralitzi la realització d’aquestes proves. "Aquest nou espai extern ha de permetre descongestionar els centres de primària de la ciutat de Manresa i de la comarca i, especialment, el CAP Bages, que acull a la planta baixa el Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Manresa, el CUAP", segons han explicat fonts sanitàries.

Aquest servei és obert les 24 hores tots els dies de la setmana i atén l’atenció sanitària urgent lleu o moderada quan la resta de CAP són tancats. L'Ajuntament de Manresa col·labora amb la instal·lació de la carpa i s'encarrega dels grups electrògens, la calefacció i l'enllumenat interior i la instal·lació elèctrica, i també hi aportarà la vigilància.

Com funciona el nou centre

A qui s’adreça i com funcionarà “El punt proves COVID-19” estarà situat a la plaça de les Oques de Manresa, molt a prop del CAP Bages i estarà en funcionament de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. Aquest punt atendrà els usuaris d’entre 15 i 50 anys que arribaran derivats directament pel seu centre d’atenció primària amb simptomatologia COVID lleu i amb hora concertada per fer-se un TAR. El pacient rebrà el resultat per SMS. En el cas de ser positiu, també rebrà la trucada d’un professional sanitari que li facilitarà la informació pertinent. La directora del SAP Bages-Berguedà, Elisabet Descals, explica que “l’objectiu d’aquest punt és ajudar a descongestionar els centres i permetre que els equips sanitaris puguin atendre les patologies greus i prioritzar l’atenció a les persones que realment la necessiten”.