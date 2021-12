El carter de Ses Majestats els Reis d’Orient va fer parada abans d’ahir al local social de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família per recollir les cartes dels infants. Hi van anar un centenar de nens i nenes de l’ONG de futbol DIAPO amb el president i tècnics de l’entitat. Els socis de l’ens veïnal els van oferir xocolata i coca per berenar.