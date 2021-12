El Museu de Geologia Valentí Masachs proposa fer sortides geològiques a peu pel terme municipal de Manresa. El dia 2 de gener es farà un recorregut pel barri del Poal d’uns 6,5 km. El 3 de gener, dilluns, el recorregut tindrà lloc pels voltants de Collbaix, amb un trajecte de 7,7 km. El dia 4, dimarts, pels Comtals i serà d’uns 7,5 km. I, finalment, el dia 5, pel barri del Xup i pel Gorg Blau i el trajecte serà d’uns 10 km.

Totes les sortides són gratuïtes, organitzades pel Museu de Geologia i per la Societat internacional de geologia i mineria per al desenvolupament i gestió del territori (SIGMADOT). Formen part dels recorreguts que es realitzen per l’Anella Verda de Manresa i el Geoparc de la Catalunya Central. Tot i ser gratuïtes, cal fer la inscripció telemàtica prèvia, pel tema de les assegurances, a través de la web https://sigmadot.cat.