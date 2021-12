El pessebre monumental que es pot gaudir a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa ja ha rebut fins ahir dijous més de 4.500 visites, amb una mitjana de 400 per dia. La jornada que hi van anar més persones va ser l'endemà de la inauguració, el 19 de desembre, amb 581, seguida pel dia de Sant Esteve, amb 578.

El muntatge del Grup Pessebrístic de Manresa va obrir portes el 18 de desembre passat i es pot visitar fins al 9 de gener. L'obra que han realitzat enguany els artistes pessebristes la protagonitza el recorregut que va fer sant Ignasi des de la seva ciutat, Azpeitia, al País Basc, on hi ha la seva casa natal a Loiola, fins a Manresa, passant per Montserrat. Aquest itinerari, que es pot recórrer a través del Camí Ignasià, el va portar l'any 1522, en la seva peregrinació cap a Terra Santa, a Manresa, on va fer estada durant onze mesos.

Ignasi va arribar a Manresa convertit en un pelegrí, després de deixar l'espasa a Montserrat en un procés de transformació que va tenir la capital del Bages com a centre neuràlgic. Va ser on va escriure els Exercicis espirituals i a on es va covar la fundació de la Companyia de Jesús.

El pessebre, tal com ja va explicar extensament aquest diari, mostra el sant Ignasi cavaller, a Montserrat, arribant a Manresa pel Pont Vell, a la capella de la Guia, a la cova on es recollia (i a on es pot veure el futur Santuari de la Cova de Sant Ignasi), a la capella del Rapte, a Viladordis, al Pou de la Gallina... També recrea la Seu tal com era el segle XVII.

La tria de la temàtica és totalment adient, atès que l'any que comença demà es commemoren els 500 anys de l'arribada i estada del sant a Manresa.

Completen l'exposició una vintena de diorames d'una gran qualitat i plens de detalls.

El pessebre es pot visitar de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h, diumenges d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, i Cap d’Any de 17.30 a 20.30 h. Dilluns està tancat.