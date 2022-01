A les 3 i 47 minuts de la matinada d'aquest dissabte ha nascut el primer nadó del 2022 al Bages. El part ha estat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Es tracta de Miriam Elizabeth, que ha pesat 3.130 grams i que, tal com ha explicat la seva mare Andrea a aquest diari, s'ha avançat quinze dies sobre el previst. Ha comentat, però, que per la resta tot ha anat com havia d'anar i que ha estat un part normal.

Els pares de la petita són ella, Andrea Peralta, que té 25 anys, i Cristian Bonilla, que en té 23. L'enhorabona.