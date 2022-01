Moviment tranquil, de moment, en l'arrencada, de la carpa que hi ha des d'ahir a la plaça de les Oques de Manresa, al costat del CAP Bages, que ha començat a funcionar aquest dissabte al matí. El personal que hi ha desplegat, que va protegit de cap a peus, té la funció de realitzar proves TAR (Test d’Antigen Ràpid) a persones que hagin tingut simptomatologia lleu en el marge dels darrers cinc dies. Se'ls fa el TAR i al cap d'un quart d'hora ja tenen el resultat. En el cas que siguin positives, se les truca per conèixer els contactes més estrets i se'ls envia un enllaç des del qual ja poden fer la baixa laboral. En mitja hora, hi han passat poc més que cinc persones.

El muntatge de la carpa es va fer ahir al matí i funciona de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. Atén el pacient derivat pel seu equip d’atenció primària amb hora concertada. La mesura, que s'ha pres amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, pretén descongestionar les instal·lacions del CAP Bages, principalment, que, fruit de la nova onada de contagis, el passat cap de setmana va doblar la seva activitat normal. Es van atendre 780 persones, quan normalment, en un dissabte i diumenge hi acudeixen unes 400. Va ser el major allau de visites que ha tingut el centre. Com diem, un 80% de l'activitat estava relacionada amb l'alta incidència de la covid a Manresa i a la comarca. De moment, les persones que hi estan entrant aquest matí són totes derivades pel CAP Bages.