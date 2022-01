A quarts de 5 de la tarda, la plaça Major de Manresa ja acollia, ahir, els infants que volien ser els primers a lliurar la seva carta al príncep Assuan, el carter reial de la ciutat, que no hi arribaria fins al cap d’una hora. En total, n’hi van donar prop de 500.

Just després de la seva arribada es va començar a formar una cua que, abans que arribés el príncep acompanyat d’una banda musical, ja ocupava mitja plaça.

A dos quarts de 6 en punt, totes les mirades es van adreçar a l’entrada de la plaça que connecta amb el carrer de Sant Miquel. La música de la banda, cada cop més a prop, anunciava la imminent arribada del carter, que va aparèixer saludant tota la canalla.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Cultura i Festes de la ciutat, Anna Crespo, el van rebre i acompanyar fins al seu tron, on també serà avui i demà.

En general, els anys previs a la pandèmia es recollien entre 200 i 400 cartes cada dia fins a arribar a prop de 2.000 en una setmana. Enguany, només el primer dia ja se’n van recollir pràcticament 500 i s’espera que el ritme es mantingui o augmenti entre avui i demà per igualar la xifra d’altres anys.

Estada escurçada

En condicions normals, el príncep Assuan hauria arribat a Manresa entre el 28 i el 29 de desembre. L’any passat, a causa de la pandèmia, es va anul·lar el lliurament de cartes i, enguany, el carter reial ha arribat, però ho ha fet gairebé cinc dies més tard de l’habitual.

Sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament ha explicat al diari que ho han decidit així perquè «tot en general s’ha escurçat a causa de la pandèmia». Diuen que els dies forts d’entrega de cartes «sempre han estat els tres últims abans del dia de Reis», que són els que enguany el príncep serà a la plaça Major. A més, tant al Kursaal com al Campi qui Jugui s’hi han habilitat unes bústies perquè, qui no pugui visitar el príncep Assuan, hi pugui deixar les seves cartes, remarca.

Aquesta reducció del nombre de dies es va fer notar durant la tarda d’ahir, ja que l’afluència de gent va ser superior si ho comparem amb el dia de l’arribada del príncep d’altres anys previs a les mesures.

De fet, la cua va tardar poc més de deu minuts a arribar al final de la plaça. I és que, tot i que avançava força de pressa, el final sempre estava al mateix lloc. Un indicador clar que no parava d’arribar gent.

Diferències respecte al 2020

La reducció del nombre de dies en què el príncep Assuan recollirà les cartes dels infants de Manresa no és l’única diferència respecte a les visites que feia abans de la pandèmia.

En primer lloc, la mascareta era obligatòria tant durant l’espera a la cua com en el moment de lliurar la carta. Tant els membres de l’organització com un comunicat gravat i emès a través dels altaveus ho anaven recordant.

Per altra banda, quan els nens pujaven a donar la seva carta, no podien acostar-se gaire ni tocar el príncep. Això vol dir que no li podien donar la carta directament a ell, sinó que l’havien de deixar en un cistell gran que hi havia una mica més endavant.

Altres anys, els més atrevits feien abraçades i fins i tot seien a sobre la falda del carter i podien parlar amb més intimitat sobre els seus desitjos i escoltar els consells i desitjos de l’emissari reial.

L’Emma i la Carla van ser afortunades i, després d’una hora d’espera, van pujar les primeres. Quan van haver lliurat les seves cartes, tot i que van baixar contentes i emocionades, van explicar que la comunicació amb el príncep va ser molt complicada: «No ens podíem acostar i, entre la mascareta i la música, no hem sentit res del que ens ha dit. Només hem entès que ens demanava si ens havíem portat bé», deien.