L’Associació de Veïns de Vic-Remei ha convidat el patge reial a recollir les cartes dels infants per al Reis d’Orient. Hi va ser ahir i repetirà avui, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Per altra banda, demà, a 2/4 de 8 del vespre, el rei ros repartirà regals als menuts del barri. En ambdós casos serà al local social de l’ens veïnal, al carrer Verge de l’Alba.