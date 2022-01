L'arribada dels Reis d'Orient a Manresa comportarà alguns talls de trànsit i la prohibició de l'estacionament en alguns punts. A partir de les 9 hores d'aquest dimecres 5 de gener, es prohibirà l’estacionament a diversos trams dels carrers del recorregut, i a partir de les 18 de la tarda es tallarà al trànsit de vehicles els carrers per on discorrerà una cavalcada que s’iniciarà al carrer Rubió i Ors i finalitzarà a la plaça del Remei.

A partir de les 9 h es prohibirà l’estacionament de diversos trams de vials afectats per l’acte. Els afectats són els següents:

es prohibirà l’estacionament de diversos trams de vials afectats per l’acte. Els afectats són els següents: Carrer Rubió i Ors

Avinguda Bertrand i Serra

Plaça del Remei

Via Sant Ignasi, entre plaça del Remei i carrer Vidal i Barraquer.

A partir de les 15 h i fins a les 21 h es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça del Remei i de l’Avinguda Bertrand i Serra , entre la rotonda del carrer Joan XXIII – Via Sant Ignasi i la Ctra. Pont de Vilomara, per al muntatge de l’escenari de l’acte de rebuda dels Reis Mags.

, entre la rotonda del carrer Joan XXIII – Via Sant Ignasi i la Ctra. Pont de Vilomara, per al muntatge de l’escenari de l’acte de rebuda dels Reis Mags. A partir de les 18 h es tallarà el trànsit de vehicles dels carrers per on discorrerà la Cavalcada, així com dels carrers amb accés a aquests. Aquests talls de trànsit seran dinàmics, de manera que es tallarà i es restablirà el trànsit a mesura que vagi avançant el conjunt de la Cavalcada.

Aquests talls de trànsit seran dinàmics, de manera que es tallarà i es restablirà el trànsit a mesura que vagi avançant el conjunt de la Cavalcada. Amb motiu dels desviaments de trànsit previstos per Policia Local, el servei de transport públic urbà Bus Manresa es veurà afectat en totes les línies del servei. S’informarà de les afectacions a l’interior dels vehicles i a les parades del servei, per a més informació www.manresabus.com.

Els serveis de Transport de Viatgers Interurbans utilitzaran l’Estació d’Autobusos com a parada propera al centre de la ciutat.

Una Cavalcada adaptada a la situació sanitària

Enguany, per evitar aglomeracions als carrers estrets del Centre Històric de la ciutat s’ha eliminat el recorregut tradicional a peu dels Reis i les principals figures que es feia des de Sant Domènec, passant pels carrers del Born i Sant Miquel, fins a arribar a la Plaça Major. També s’ha eliminat la presència de torxers, estendards i abanderats de les comitives dels Reis, és a dir totes les persones que anaven a peu, així com el llançament de caramels i confeti per tal de poder gaudir d’una cavalcada el màxim d’estàtica possible, seguint en tot moment les recomanacions del Procicat.

Així, a la cavalcada d’enguany hi participaran unes 150 persones. Hi haurà dos cotxes de Bombers i 11 carrosses que inclouen la del príncep Assuan, les dels tres Reis, la de l’Àngel i la resta de carrosses de fantasia per dotar tot el recorregut de llum, màgia i color.

El recorregut de la cavalcada, organitzada per l’Agrupació Cultural del Bages i l’Ajuntament de Manresa, es preveu que sigui d’una hora i mitja fins a la plaça del Remei, on Ses Majestats seran rebuts per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la corporació municipal.

L’ordre de les onze carrosses serà el següent: Carbonera, Pakman/parxís, Patinet, Vaixell, Regals, Estel, Àngel, Príncep Assuan, i els tres reis, Blanc, Ros i Negre.

Arribada dels Reis a la plaça del Remei

Davant de la plaça del Remei, hi haurà animació amb la batucada de Xàldiga, coreografies del Cos de dansa de l’Esbart Manresà i el descotxament de les carrosses de Ses Majestats els Reis d’Orient, que saludaran a les autoritats.

Per gaudir d’una major vistositat dels Reis d’Orient, l’alcalde els acompanyarà dalt d’un escenari, amb il·luminació de l’entorn especial per a l’ocasió. Ja a dalt l’escenari, els tres Reis faran l'adoració al nen Jesús, escena en la qual col·labora el grup del Pessebre del Pont Llarg de Manresa. A continuació hi haurà el parlament de l’alcalde, qui també farà el lliurament als Reis de “la clau màgica” per obrir totes les cases de Manresa, i el parlament de Ses Majestats. L’acte es clourà amb un final sorpresa.

Millores en la il·luminació i noves coreografies

Com a novetats, a part de l’itinerari adaptat a la situació de pandèmia, enguany s’ha millorat la il·luminació d’algunes carrosses, s’estrenen les coreografies del Cos de Dansa de l’Esbart Manresà, s’han millorat els accessos a la carrossa del Príncep Assuan i s’ha adaptat tota la recepció de Ses Majestats davant de la Fàbrica Nova amb un final de festa sorpresa.