El pessebre monumental dedicat a sant Ignasi de Loiola i a la seva arribada a Manresa ara fa 500 anys creat pel Grup Pessebrista de Manresa va rebre diumenge 681 visitants, que és la xifra rècord d’aquest any fins el moment.

D’ençà que va obrir portes a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino, el 18 de desembre passat, ja l’han visitat 5.368 persones. Ahir estava tancat per descans setmanal. La resta de la setmana es pot visitar de dimarts a dissabte a la tarda i el diumenge, matí i tarda.

El pessebre, que fa 25 m2 i que en aquesta edició recrea la peregrinació de sant Ignasi des d’Azpeitia, al País Basc, passant per Montserrat, fins a Manresa, i els diferents espais que van marcar la seva estada a la capital del Bages, rep cada any entre 14.000 i 16.000 visitants. La mitjana en la present edició, marcada per les limitacions en l’aforament, és de més de 400 persones al dia. El pessebre pròpiament dit s’acompanya amb una vintena de diorames.