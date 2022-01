El risc de rebrot de la comarca del Solsonès ha obligat a posar les gràfiques de seguiment de l'epidèmia a Catalunya en uns paràmetres únics. Els més de vuit mil punts de risc de rebrot del Solsonès no han estat assolits per cap altra comarca catalana en cap moment dels prop de dos anys de pandèmia. Les darreres dues setmanes s'han multiplicat per 6 els nous casos.

S'ha passat de 51 positius detectats de l'11 al 17 de desembre a 156 la setmana següent i 308 la darrera analitzada A aquesta expansió de nous positius l'acompanya una velocitat de transmissió alta durant les darreres tres setmanes analitzades i que ha estat de 2,40, 2,69 i 2,30, respectivament. Si el dia 27 de desembre es deia que els contagis per coronavirus al Solsonès s’havien disparat com mai des de l’inici de la pandèmia, fins al punt que en una setmana s'havien detectat 150 casos positius, ara aquesta xifra s'ha multiplicat. Però hi ha indicis de desacceleració. S'ha passat de 498 nous positius en una setmana a 308 i de 8.542 punts de risc de rebrot el dia 29 de desembre a 8.012 el dia 31. Les darreres dades facilitades pel Departament de Salut situaven la comarca d'Osona com la segona amb un risc de rebrot més elevat, que era de 6.300 punts, gairebé dos mil menys que el Solsonès. La comarca del Solsonès duplica la mitjana catalana de risc de rebrot, que és de 4.025 punts. La velocitat de contagi a Catalunya és d'1,51. 1.265 casos a Manresa en 7 dies D'altra banda, les xifres de Manresa la situen per sota de la mitjana catalana amb 3.937 punts de risc de rebrot i 1,50 de velocitat de transmissió. La incidència acumulada a 14 dies és de 2.614 i a 7 dies, 1.580. El risc de rebrot a Manresa s'ha enfilat des dels 1.205 punts del dia 17 a 4.496 el dia 29. La darrera dada facilitada pel Departament de Salut de la Generalitat, corresponent al dia 31, la situa en 3.937. Es tracta de la primera reculada en 14 dies. A l'espera que aquesta primera baixada es pugui convertir en tendència els pròxims dies, les xifres de nous casos continuen a l'alça. Manresa ha triplicat en dues setmanes el nombre de nous positius i ha passat de 404 a 1.265. Es tracta d'un ritme inaudit de positius amb 404 de l'11 al 17 de desembre, 827 la setmana següent i 1.265 la darrera analitzada, del 25 al 31 de desembre.