La cavalcada de Reis a Manresa ha arrencat aquesta tarda amb poca expectació. Passats cinc minuts de les sis de la tarda, la rua ha arrencat al carrer Rubió i Ors on els Reis Mags han saludat als pocs infants que esperaven expectants la seva arribada. A mesura que els tres Reis i les onze carrosses que els acompanyen han avançat pel trajecte marcat, s'han trobat més gent que els ha rebut tant a peu de carrer com des del balcó de les seves cases. En arribar al centre de la ciutat, Melcior, Gaspar i Baltasar s'han trobat molta gent esperant a banda i banda de la Muralla de Sant Domènec. Nens i pares amb la mascareta posada i el mòbil a la mà han gravat el pas de la desfilada nadalenca.

Poc abans de les set de la tarda, la cavalcada ha iniciat el tram final del recorregut. A pas lent, però sense aturar-se, els Reis Mags han enfilat camí per la Carretera de Vic on han ofert als manresans i manresanes un espectacle de música i colors. L'arribada de Ses Majestats a la capital bagenca, però s'ha produït a les 17 hores. L'Ajuntament de Manresa ha rebut Melcior, Gaspar i Baltasar abans d'iniciar la popular rua. Ses Majestats han fet parada al consistori on han estat rebuts per l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i la corporació municipal. A l'Ajuntament han signat el llibre d'honor. La ciutat viu aquesta tarda-vespre una edició molt reduïda a causa de les restriccions per la covid. Recordem que aquest any el recorregut de la cavalcada és diferent respecte el del 2019, ja que l'any passat no es va fer. Avui el trajecte ha tingut inici al carrer Rubió i Ors, cantonada amb Muralla de Sant Francesc. La rua té previst passar pels següents punts: Passeig del Riu

Plaça del Mil·lenari

Carrer Francesc Moragas

Carretera Cardona

Muralla Sant Domènec

Muralla del Carme

Carretera de Vic

Plaça Bonavista

Carretera del Pont de Vilomara

Avinguda Bertrand i Serra La cavalcada finalitzarà a la plaça del Remei, davant la Fàbrica Nova, on hi haurà un escenari i un final de festa sorpresa. Afectacions a la mobilitat per la Cavalcada de Reis a Manresa En aquesta edició, no es repartiran caramels i tots els figurants -que tindran més de 16 anys; no hi haurà canalla- aniran a dalt de les onze carrosses que desfilaran. Enguany, s'ha millorat la il·luminació en les dels tres reis, que són les últimes que s’han estrenat. La cavalcada de Manresa promet dues hores d’il·lusió malgrat les limitacions