La cavalcada dels Reis d’Orient de Manresa viurà aquesta tarda-vespre una edició molt reduïda a causa de les restriccions per la covid. De les més de 700 persones que hi participen habitualment, passarà a haver-n’hi 150. La pandèmia també ha obligat a canviar el recorregut per passar per carrers més amples. L’any passat no es va fer, directament. Enguany, tot i les limitacions, la il·lusió dels organitzadors, l’Agrupació Cultural del Bages, que fa més de 30 anys que se’n cuiden, és la mateixa de sempre. Ahir, acabaven els darrers preparatius en un magatzem municipal de Bufalvent on hi ha desat tot el material.

En aquesta edició, tots els figurants -que tindran més de 16 anys; no hi haurà canalla- aniran a dalt de les onze carrosses que desfilaran. S’ha millorat la il·luminació en les dels tres reis, que són les últimes que s’han estrenat. Va ser el 2018, coincidint amb la retransmissió de la cavalcada per TV3. Els participants seran integrants del Casal Cultural Dansaires Manresans, del Grup Sardanista Dintre el Bosc i de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. També desfilaran dos cotxes dels bombers.

Els organitzadors aniran a peu al costat de cada carrossa per controlar que tot rutlli com cal. Tal com explica Josep Sòria, històric de l’Agrupació Cultura del Bages, el fet que no es reparteixin caramels per evitar aglomeracions els estalviarà estar pendents que ningú no es tiri sota les rodes de les carrosses per recollir-los. Aquest tema i gestionar la gentada en les edicions normals amb 700, 800 o 900 participants, són dues de les principals complicacions que afronten. L’altra, poder tenir el pressupost -cada vegada més limitat, admeten- que reben de l’Ajuntament el febrer o el març per tirar endavant els preparatius i les millores, i no el setembre o l’octubre, com es habitual. Si això se li sumen els canvis de darrera hora per la pandèmia, enguany, explica Imma Torrecillas, coordinadora de l’acte, l’han hagut de començar a muntar a mitjans de novembre.

Darrers detalls abans del dia D

Ahir al matí, a la nau municipal de Bufalvent on es guarda el material, el nucli dur de l’organització -del grup cultural de l’Agrupació Cultural del Bages- treballava per poder-ho tenir tot a punt. En un magatzem a part hi ha desats els prop de 300 vestits que llueixen els reis, l’àngel, el príncep Assuan, els patges, els angelets, els abanderats, els estendards, els torxers i els acompanyants de cada carrossa. I en caixes, els barrets i tocats. Torrecillas comentava que, quan s’acaba la cavalcada, es repassa tota per si cal arreglar o rentar i també quan es prepara la següent, i el mateix es fa amb les carrosses, damunt de les quals oferiran coreografies les entitats, com una amb un tema d’Elton John amb la lletra adaptada per a l’ocasió. L’esbart anirà al vaixell i al patinet, el casal a la carbonera, i Dintre el Bosc, a la de Pacman.

Afectacions per aparcar i al trànsit

La cavalcada començarà a les 6 de la tarda amb sortida del carrer de Rubió i Ors i arribarà hora i mitja més tard a la plaça del Remei, on es farà el final de festa, amb un petit espectacle pirotècnic inclòs. A partir de les 9 del matí, es prohibirà l’estacionament en diversos trams dels carrers del recorregut, i a partir de les 6 es tallarà al trànsit de vehicles als carrers per on discorrerà.

Les carrosses arribaran al punt de partida a les 3 de la tarda portades per la Policia Local amb uns cotxes que els deixa Sala Motors que també serviran per tornar-les a Bufalvent. Enguany s’ha convocat la gent una hora abans.