El canvi de recorregut, la manca de caramels i la important reducció del nombre de participants i, per tant, de l’ambient a dalt i a baix de les carrosses, no van tirar enrere els manresans, que ahir van sortir a rebre la calvalcalda dels Reis d’Orient marcada per la pandèmia amb els braços oberts i els carrers plens. Fins i tot els organitzadors del seguici reial es van quedar parats amb la gentada. El castell de focs final des del capdamunt de la torre de la Fàbrica Nova va posar la cirereta a una celebració que va durar pràcticament dues hores.

Enguany, tot era diferent i, per tat, hi havia el temor que l’ambient no fos el de sempre. Ho va semblar a l’arrencada, a les 6 i 5 de la tarda, quan Josep Sòria, de l’Agrupació Cultural del Bages, entitat responsable de l’organització de la cavalcada fa més de 30 anys, va indicar als dos policies locals motoritzats que obrien el seguici que «quan vulgueu podeu arrencar». Eren al carrer de Rubió i Ors i hi havia gent, però poca, igual que al Passeig del Riu, a la plaça del Mil·lenari i al carrer de Francesc Moragas. La que hi havia, feia fotos i va mostrar el seu entusiasme saludant la comitiva.

Davant de tot, els dos policies locals, després, una furgoneta i un camió dels bombers molt decorat i amb regals al sostre. Les coreografies que van oferir els patges van convertir les carrosses de la carbonera, del parxís, del patinet i del vaixell en les més animades. Després, hi havia la dels regals, l’estel, on anaven la pubilla i l’hereu; l’àngel, el carter reial i les dels tres Reis.

Distàncies i mascaretes

Mentre anava avançant el seguici, la policia local es va anar encarregant de desviar el trànsit i de tancar i obrir els carrers del recorregut. A l’arribada a la carretera de Cardona les voreres ja van fer una altra cara i cada cop s’hi va aplegar més gent. Poques distàncies en general, si bé la majoria de gent duia mascareta. Hi havia alguns grups als balcons i molts ciutadans fent fotos i vídeos, inclosos els botiguers d’alguns comerços que van sortir per veure passar la cavalcada, que va anar avançant a un ritme força àgil, llevat d’alguna estona en què les carrosses del davant es van aturar per evitar que la distància amb les del darrere augmentés més.

Al mig de la carretera de Vic la gentada va baixar una mica però a la Bonavista es van tornar a veure les aglomeracions de la Muralla. El seguici va seguir per la carretera del Pont de Vilomara i va tombar per l’avinguda de Bertrand i Serra, on encara hi havia més gent rere les tanques, a la plaça de Remei, mentre que davant de la Fàbrica Nova hi havia un escenari que, il·luminat amb llums led, acollia pastors i el naixement i del Pessebre Vivent del Pont Llarg. Abans de l’arribada de les carrosses amb Melcior, Gaspar i Baltasar, hi va haver batucada de Xàldiga i coreografia de l’Esbart.

La corporació municipal, amb l’alcalde Marc Aloy al capdavant, era en un costat de l’escenari. Aloy, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i la presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, Núria Soler, van anar a rebre els reis quan van baixar de les carrosses i els van acompanyar a l’escenari per lliurar l’or, encens i mirra al naixement.

En el seu parlament, abans de lliurar-los la clau de la ciutat que obre les portes de totes les cases, Aloy va destacar que enguany la cavalcada «no ha finalitzat a la plaça Major, sinó en aquesta renovada plaça del Remei, en un entorn fantàstic i segur, just davant d’un emblema de Manresa, la Fàbrica Nova, que ben aviat esperem tornar a omplir de vida». El rei ros va admetre que havia estat un any difícil, però va afirma que «entre tots ho aconseguirem». Tant ell com el rei negre van agrair la benvinguda als presents i els van desitjar molta salut i un feliç 2022. Abans de tornar a pujar a les seves carrosses i allunyar-se Via de Sant Ignasi enllà, van assistir al final de la celebració, un castell de focs des del capdamunt de la torre de la Fàbrica Nova que va ser rebut amb exclamacions i aplaudiments.

La que ja serà recordada com la cavalcada de la pandèmia es va acomiadar amb una nova batucada de Xàldiga i els assistents marxant.