El 30 de desembre va morir als 69 anys Valentí Munt, que entre el 1976 i el 1992 va exercir de discjòquei a les principals discoteques de Manresa, i va brillar d’una manera especial a la mítica Atangia, on va desenvolupar la major part de la seva carrera.

Valentí Munt Devant (Manresa, 27 de juliol del 1952) va començar posant discos el 1972 a la discoteca Vestales 10, ubicada al mateix número del carrer de Na Bastardas, al local del cor de Sant Josep. Després va fer una altra breu estada a la discoteca Peeter’s, als baixos de l’Hotel Pere III, fins que el 1976 va ser fitxat com a discjòquei d’Atangia (al començament del carrer de Mossèn Vall, gairebé davant del Pere III). Va ser-hi entre el 1976 i el 1982, i va arrasar.

Durant la seva estada a Atangia va dominar l’ambient discotequer de Manresa i de la comarca. Allà, organitzant concursos, creant ambient i convertint-se en mestre de discjòqueis, la seva fama va transcendir a la publicitat que s’emetia a la ràdio: «Discoteca Atangia. Con Valentín Munt, number one». El 1982 va passar a la discoteca Mannix i el 1984 va retornar a Atangia fins al 1992, l’any que va marcar el final d’una època.

Fora de la discoteca, va dur la seva passió musical a la ràdio, on també va tenir un llarg recorregut presentant diversos programes a Ràdio Llamborda, Ona7 Ràdio, Ràdio Catalunya, Ràdio Manresa i Ràdio Sant Joan. També va viure amb intensitat el món del bàsquet, i entre el 1985 i el 1990 va ser directiu del TDK Manresa.

L’any 2019 els responsables de la pàgina web Atangia Grup, en una de les seves trobades periòdiques a la Sala Malibú de Sant Fruitós, li van fer un reconeixement per totes les bones estones que els havia fet viure. Va ser l’homenatge que Munt es va endur en vida com a autèntic number one.

L’enterrament va tenir lloc en la intimitat familiar, el diumenge dia 2, al cementiri de Rajadell.