El Campi qui Jugui va tancar ahir al vespre les portes en el seu segon any consecutiu al recinte de l’Anònima. Ho va fer amb 4.000 entrades venudes en total, que representen un 90% de l’ocupació disponible durant els 9 dies que ha durat. Els organitzadors en van fer un bon balanç, tenint en compte les limitacions imposades per la pandèmia, que els ha obligat a limitar l’aforament al 70% i a vendre les entrades anticipades telemàticament.

El Campi qui Jugui té la gestió de Fundació i Turismes de Manresa i l’organitzen l’Associació Campi qui Jugui i l’Ajuntament de Manresa. Ahir, darrera jornada, es va fer el Campi Jove, adreçat als infants i joves de 12 a 16 anys.

Un dels aspectes que van destacar els responsables del saló nadalenc de Manresa, que també ha tingut visitants de la Catalunya Central, és la bona rebuda del format híbrid, amb jocs al pati de l’Anònima -inflables, karts elèctrics, pista americana, tirolina, pont de mico...- i tallers i espectacles a l’interior de la nau, a banda de l’actuació cada dia d’una entitat diferent de cultura popular de la ciutat. Comentaven que «molta gent s’ha quedat tota la tarda i a les 8 del vespre, quan era l’hora de tancar, els costava marxar». I que hi ha gent que ha repetit l’experiència més d’un dia.

Valoraven molt positivament les potencialitats de l’Anònima però no es van aventurar a avançar si l’any vinent, tot i que hi pugui haver una situació més normalitzada, el saló tornarà al Congost, on s’ha fet els darrers anys, després de deixar el Palau Firal, o si podria continuar al Centre Històric com els darrers dos anys.

L’any passat, el Campi qui Jugui, que va celebrar la 35a edició, va tenir prop de 2.500 assistents entre el 27 de desembre i el 4 de gener. Ho va fer amb un format encara més adaptat a la covid que enguany, amb moltes de les activitats en format virtual.

Tot i que la xifra d’enguany és molt superior, amb un 60% més d’assistents, que l’edició passada, no té res a veure amb les edicions del saló sense la pandèmia. El 2020, un total de 9.338 persones van visitar el Campi qui Jugui durant els 9 dies que va estar obert al Complex del Vell Congost, una xifra que va superar la de l’any anterior en 200 persones.