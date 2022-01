Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) aquest increment de pes demogràfic de les persones grans és extensiu també a la població de més de 85 anys, atès que l’index de sobreenvelliment és del 19,9, 2,8 punts més que la mitjana catalana.

L’índex de sobreenvelliment posa en relació les persones de 85 anys i més amb les persones de 65 anys i més. El 19,9 d’índex de sobreenvelliment indica que per cada 100 persones de 65 anys i més hi ha 19 persones de 85 anys i més.

Les dades exposades estan recollides en una diagnosi i un Pla Estratègic d’Envelliment i Dependència que l’Ajuntament de Manresa publicarà properament.

A més, aquesta circumstància persisteix malgrat la situació de pandèmia que ha afectat especialment les persones d’edat avançada. L’evolució prevista per al col·lectiu que supera els 65 anys és que augmentarà de forma considerable amb una projecció d’envelliment del 24%.

La població de més de 84 anys també registrarà un increment destacat els propers anys.

Mentre que l’1 de gener de 2015 a Manresa hi havia 2.682 persones de més de 84 anys es preveu que l’any 2025 siguin entre 2.922 i 3.244, és a dir entre el 10% i el 20% més. La Programació territorial 2015-2018 de la Generalitat, que estableix el marc que defineix la provisió de serveis socials, afirma que per al Bages la necessitat de destinar recursos públics per cobrir diferents serveis socials especialitzats, que segons l’estudi són les places de residència assistida, tenen una prioritat mitja i una necessitat de places residencials públiques que oscil·la entre les 100 mínim i 199 màxim.

La moció aprovada per unanimitat de les forces polítiques a proposta de la plataforma de gent gran afirma que si es té en compte la quantitat de places concertades al Bages i les de la ciutat de Manresa, «observem una forta diferència en el repartiment, que comporta una desigualtat rellevant en el territori. La capital, que és el municipi amb més massa crítica, i per tant amb més demanda, és de bon tros qui té menys concertació de places».

S’adverteix que aquesta realitat numèrica té greus conseqüències.

Any i mig per a una plaça pública de residència

A Manresa hi ha 438 places, de les quals el 51,3% són públiques i el 48,6%, privades

La llista d’espera de persones que han sol·licitat una plaça de residència pública a Manresa és de 239, segons consta a la moció aprovada en el darrer ple municipal per demanar una millora de serveis per a les persones grans. El temps mitjà d’espera és d’un any i mig aproximadament. Les dades procedeixen del Departament de Drets Socials.

A Manresa hi ha actualment 438 places de residència assistida, de les quals el 51,3% són públiques i el 48,6% són privades.

Entre les greus conseqüències que comporta per a les famílies de Manresa la manca de places públiques de residència a la ciutat hi ha la descapitalització de l’economia familiar quan les famílies han d’assumir els costos d’una plaça privada, dificultats per assumir a nivell familiar els treballs de cures de les persones grans quan no es disposen dels recursos econòmics per pagar una plaça privada, foment d’un mercat de treball irregular quan les famílies busquen persones que els ajudin - que no sempre estan prou capacitades i que sovint es contracten sense condicions dignes- desarrelament de les persones grans quan les famílies es veuen obligades a buscar places fora de la ciutat.

Es recorda que la vellesa és una etapa vital especialment sensible a la pèrdua d’autonomia funcional, que també presenta riscos importants pel que fa a la pèrdua de lligams comunitaris i a l’aïllament social.