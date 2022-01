Poble Nou, Mion-Puigberenguer, Xup i Sagrada Família són quatre barris de Manresa que cada any celebren actes per rebre els Reis d’Orient. Enguany, però, per culpa de la pandèmia, van decidir anul·lar-los. Ahir, en canvi, sí que hi va haver la visita de Melcior, Gaspar i Baltasar a la Font dels Capellans, a Vic-Remei (en aquest cas del rei ros) i als Comtals.

A la Font, un centenar de veïns van anar a rebre els Reis d’Orient a la sala polivalent, sempre procurant guardar les distàncies. A Vic-Remei, van anar rebre el rei ros al local social set infants en un acte marcat per l’ambient familiar, mentre que una setantena van anar a portar la carta al carter reial dilluns i dimarts. Pel que fa als Comtals, Ses Majestats van anar a repartir regals per les cases de set famílies del barri, que els van rebre al carrer per tal d’evitar al màxim els llocs tancats.